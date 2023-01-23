『大塚製薬 エクエル パウチタイプ 120粒 ２袋セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 43分に出品され03月30日 17時 43分に終了予定です。即決価格は7,675円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大塚製薬 エクエル パウチタイプ 120粒 ２袋セット
【商品説明】
・サイズ: 120粒 (x 2)
・パッケージ重量: 0.18 kg
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 10.70 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7675円
855 入札履歴
終了
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