『KATO Nゲージ EF65 500番台 P形特急色 (JR仕様) 3060-3 鉄道模型 電気機関車【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 05時 28分に出品され04月03日 05時 28分に終了予定です。即決価格は7,675円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ EF65 500番台 P形特急色 (JR仕様) 3060-3 鉄道模型 電気機関車



【商品説明】

・JR貨物承認申請中

・ク5000、コキ104、ワム80000、タキ1000など様々な貨車にマッチする機関車です。

・原産国:日本

・平成初期に貨物列車などを牽引して活躍したEF65 500番台 P形特急色を、JR移行後の姿で製品化。



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 4.40 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。