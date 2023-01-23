『Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Beyerdynamic DTシリーズ スエード・イヤーパッド EPZ-D【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 12時 27分に出品され03月06日 12時 27分に終了予定です。即決価格は7,675円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Beyerdynamic DTシリーズ スエード・イヤーパッド EPZ-D



【商品説明】

・【対応モデル】AKG（also fits）：K240、K240m、K240S、K241、K260、K270、K270S、K271、K280、K280 Parabolic、K290、K340、K553、など

・【対応モデル】Beyerdynamic：DT1770、DT1880、DT1990、DT770、DT880、DT990、T1、T5、T90、Custom One Pro、Custom Studio Pro

・イヤーパッドエンジニアリングの頂点を極めたDekoni Choice SuedeによるBeyerdynamic DTシリーズ用モデル

・プラスチック製のアタッチメントブラケットはイヤーパッド



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 12.90 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。