『1（3）-IN-3（1）-OUT XLR バランス オーディオ コンバータ ステレオパッシブセレクタスイッチャー (3IN1OUT)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 06時 38分に出品され04月16日 06時 38分に終了予定です。即決価格は7,675円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1（3）-IN-3（1）-OUT XLR バランス オーディオ コンバータ ステレオパッシブセレクタスイッチャー (3IN1OUT)
【商品説明】
・MC103-Proは、3系統のパッシブステレオオーディオスプリッタです。3系統のステレオXLR入力と1系統の出力（または1系統の入力と3系統の出力）をサポートします。オーディオ機器に合わせて自由に選択できます。
・MC103は、XLRバランス出力を備えた複数の音楽機器を所有しているお客様向けに設計されています。 さまざまな音源を簡単に切り替えて音質を比較し（3-IN-1-OUT版）、1系統オーディオソースと3系統のアンプを使ってアンプの性能を比較できます（1-IN-3-OUT版）。
・パッシブオーディオスイッチャーの為、音質への影響はありません。 滑らかさを確保するために銀メッキ接点
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 18.30 cm
奥行 : 20.40 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7675円
238 入札履歴
終了
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