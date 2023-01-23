『秋田木工 キッズチェア 幅32×奥行33.7×高さ39cm WH 曲木椅子 日本製 NO.100R WH/PVC-RED【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 01時 36分に出品され03月10日 01時 36分に終了予定です。即決価格は7,675円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

秋田木工 キッズチェア 幅32×奥行33.7×高さ39cm WH 曲木椅子 日本製 NO.100R WH/PVC-RED



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 39.50 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 5.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。