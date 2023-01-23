『エース トーキョー ショルダーバッグ バスティーク2 セットアップ機能付 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 07時 15分に出品され03月07日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,675円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エース トーキョー ショルダーバッグ バスティーク2 セットアップ機能付 ブラック
【商品説明】
・ショルダー全長:141cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ19cmxヨコ27cmxマチ8cm
・ポケットの数:8(外側3/内側5)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン
・重量:260g
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7675円
967 入札履歴
終了
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