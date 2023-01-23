『ササキ(SASAKI) 体操 リストプロテクター(組) PR-45 ベージュ M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 11時 40分に出品され03月12日 11時 40分に終了予定です。即決価格は7,675円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ササキ(SASAKI) 体操 リストプロテクター(組) PR-45 ベージュ M
【商品説明】
・Lサイズ:目安・手首周り16~17.5cm
・Mサイズ:目安・手首周り15~16.5cm
・Sサイズ:目安・手首周り14~15.5cm
・サイズ:S、M、L
・素材:表/ベルセイムナイロン・ポリエステル、裏/ポリエステル
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 24.80 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7675円
685 入札履歴
終了
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