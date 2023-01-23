『ササキ(SASAKI) 体操 リストプロテクター(組) PR-45 ベージュ M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 11時 40分に出品され03月12日 11時 40分に終了予定です。即決価格は7,675円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ササキ(SASAKI) 体操 リストプロテクター(組) PR-45 ベージュ M



【商品説明】

・Lサイズ:目安・手首周り16~17.5cm

・Mサイズ:目安・手首周り15~16.5cm

・Sサイズ:目安・手首周り14~15.5cm

・サイズ:S、M、L

・素材:表/ベルセイムナイロン・ポリエステル、裏/ポリエステル



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 18.20 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。