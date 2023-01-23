『アソビション Kemet：Blood And Sand 完全日本語版 (2-5人用 90分 13才以上向け) ボードゲーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 21時 15分に出品され03月14日 21時 15分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アソビション Kemet：Blood And Sand 完全日本語版 (2-5人用 90分 13才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 37.50 cm
重量 : 3.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7674円
216 入札履歴
終了
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