『アソビション Kemet：Blood And Sand 完全日本語版 (2-5人用 90分 13才以上向け) ボードゲーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 21時 15分に出品され03月14日 21時 15分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アソビション Kemet：Blood And Sand 完全日本語版 (2-5人用 90分 13才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 37.50 cm

重量 : 3.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アソビション

Kemet：Blood

And

Sand

完全日本語版

(2-5人用

90分

13才以上向け)

ボードゲーム