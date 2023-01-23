『フジクラ(Fujikura) シャフト MCI BK100 フレックス：S 番手：#8 シャフトの長さ：36.5インチ シャフト重量：101【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 00時 11分に出品され03月20日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フジクラ(Fujikura) シャフト MCI BK100 フレックス：S 番手：#8 シャフトの長さ：36.5インチ シャフト重量：101
【商品説明】
・Tip径/テーパー長：9.05/40mm、Butt径：15.20
・フレックス：R、番手：#8
・製品長：36.5、重量：101.0、トルク：2.6
・調子：中
【サイズ】
高さ : 2.01 cm
横幅 : 2.01 cm
奥行 : 105.00 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7674円
637 入札履歴
終了
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