『【送料無料】ケラスターゼ レジスタンス RE シャンプー＆コンディショナーと SP スカルプシャ...【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 56分に出品され03月06日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：ケラスターゼ KERASTASE
商品名：レジスタンス RE シャンプー＆コンディショナーと SP スカルプシャンプーセット Bain Force Architecte Vita-Ciment Advance Reconstructing Shampoo & Resistance Ciment Anti-Usure Strengthening Anti-Breakage Cream & Specifique Bain Vital Dermo-Calm Cleansing Soothing Shampoo (Sens
カテゴリ：シャンプー
==商品特性==
ヘアケアのお悩み：トリートメント力 フケ 頭皮のかゆみ 頭皮のエイジング
髪質タイプ：ダメージ
セット内容
ケラスターゼ レジスタンス RE バン ド フォルス アーキテクト 250ml x1
ケラスターゼ レジスタンス RE ソワン ド フォルス 200ml x1
ケラスターゼ スペシフィック SP バン センシドット 250ml x1
商品情報
ケラスターゼ レジスタンス RE バン ド フォルス アーキテクト 250ml (シャンプー)...枝毛・切れ毛が特に気になる髪に
ケラスターゼ レジスタンス RE ソワン ド フォルス 200ml (コンディショナー)...高いダメージ補修効果となめらかな質感を実現したヘアトリートメント
ケラスターゼ スペシ...
ケラスターゼ バン クロマプロテクト 1000ml
¥ 7673
美容室の仕上がりをお家でも再現アメリオレイトシャンプー＆トリートメント＋リッチオイル
¥ 7673
ラ・カスタ プロフェッショナル ヘアエステソープDS 600mlレフィル
¥ 7673
コタ アイ ケア シャンプー 7(800ml)
¥ 7673
オージュア EQ エクイアル ヘアトリートメント(500g)
¥ 7673
PURA DOR Original Gold Label Shampoo & Conditioner for Anti-Thinning
¥ 7673
ミューフル FGF-7配合ヘアソープ 360ml
¥ 7673
イオニート エッセンス V シャンプー モイスト（しっとりタイプ)1000ml
¥ 7673
x2個セット 資生堂 ジェニック フェイズ7 ヘアシャンプー 1000ml 美容室
¥ 7673
肌研（ハダラボ） 極潤3Dパーフェクトマスク × 10個セット
¥ 7673
【5個セット】ナンバースリー ミュリアム クリスタル 薬用スカルプシャンプー S 500ml 詰替え用 医薬部外品
¥ 7673
【5個セット】ナンバースリー ミュリアム クリスタル 薬用スカルプシャンプー S 500ml 詰替え用 医薬部外品
¥ 7673
【5個セット】ナンバースリー ミュリアム クリスタル 薬用スカルプシャンプー A 500ml 詰替え用 医薬部外品
¥ 7673
【5個セット】ナンバースリー ミュリアム クリスタル 薬用スカルプシャンプー A 500ml 詰替え用 医薬部外品
¥ 7673
ケラスターゼ(KERASTASE) ケラスターゼ DP バン オレオ リラックス 1000ml (ポンプ付)
¥ 7673
X2個セット ナンバースリー ミュリアム ゴールド シャンプー V 500ml 詰替え用
¥ 7672
フタバ化学 リーブルアロエ 茶ボディソープ＆シャンプー＆コンディショナー 500ｍL 3本セット
¥ 7672
ルベル イオ セラム クレンジング シャンプー 600mL & クリーム トリートメント 600mL & オイル 100mL セット Lebel iau SERUM
¥ 7672
落札価格7674円
599 入札履歴
終了
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