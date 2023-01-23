『【送料無料】ケラスターゼ レジスタンス RE シャンプー＆コンディショナーと SP スカルプシャ...【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 56分に出品され03月06日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：ケラスターゼ KERASTASE

商品名：レジスタンス RE シャンプー＆コンディショナーと SP スカルプシャンプーセット Bain Force Architecte Vita-Ciment Advance Reconstructing Shampoo & Resistance Ciment Anti-Usure Strengthening Anti-Breakage Cream & Specifique Bain Vital Dermo-Calm Cleansing Soothing Shampoo (Sens

カテゴリ：シャンプー



==商品特性==

ヘアケアのお悩み：トリートメント力 フケ 頭皮のかゆみ 頭皮のエイジング

髪質タイプ：ダメージ



セット内容

ケラスターゼ レジスタンス RE バン ド フォルス アーキテクト 250ml x1

ケラスターゼ レジスタンス RE ソワン ド フォルス 200ml x1

ケラスターゼ スペシフィック SP バン センシドット 250ml x1

商品情報

ケラスターゼ レジスタンス RE バン ド フォルス アーキテクト 250ml (シャンプー)...枝毛・切れ毛が特に気になる髪に

ケラスターゼ レジスタンス RE ソワン ド フォルス 200ml (コンディショナー)...高いダメージ補修効果となめらかな質感を実現したヘアトリートメント

ケラスターゼ スペシ...