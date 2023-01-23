『Beyamis キャットタワー 据え置き シニア おしゃれ 猫用品 猫タワー ハンモック 麻紐 階段 梯子 キャットハウス 猫ベッド 隠れ家【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 20時 26分に出品され04月01日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Beyamis キャットタワー 据え置き シニア おしゃれ 猫用品 猫タワー ハンモック 麻紐 階段 梯子 キャットハウス 猫ベッド 隠れ家



【商品説明】

・?【ネコちゃんと暮らそう】人生、猫(キャット)と共に楽しい日々～ 愛嬌のある顔をもつ、言う事を聞かない小悪魔的な愛玩動物である なんといっても猫は見た目が可愛い、見ていて癒される

・?【天然黄麻100％使用】匂いなし！高品質爪とぎ麻紐、耐久性が強いです。全面麻紐で長く使用できます。

・?【素材】支柱-紙管、天然黄麻 張り材-ポリエステル 梱包サイズ：60.5×50.5×35cm 本体重量(約)：12kg



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。