『EVAH PIRAZZI エヴァピラッツィ ビオラ弦C線 No.4294【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 55分に出品され03月23日 12時 55分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EVAH PIRAZZI エヴァピラッツィ ビオラ弦C線 No.4294
【商品説明】
・ビオラ用C線 シンセティックコア／タングステン-シルバー巻き
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7674円
859 入札履歴
終了
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