『Perixx PERIDUO-413BUS エルゴノミクスキーボード・マウスセット 有線 USB Periboard-413とPerimic【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 23時 55分に出品され04月19日 23時 55分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
・【キー左右分離型デザイン】湾曲したキーと傾斜したスプリットキーを備えた人間工学に基づいたキーボードは、タイピング中の自然な腕と手の位置を促進します。 長時間使用しても疲れにくく、肩や手首の痛みなどのトラブルから防ぎます。
・【パームレスト搭載】キーボードに統合されたパームレストは、手のひらと手首をサポートし、よりリラックスしたタイピング角度を実現します。
・【ミニ エルゴノミクスキーボード】人間工学に基づいた、テンキーなしのミニデザインキーボード。キーボードとマウスの間の距離が短いキーボードです。サイズ：キーボード（400 x 275 x 55 mm）マウス（12.5x 6.2x7.7cm ）
・【快適性と利便性】高品質のキースイッチが快適なタイピングのため
※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【サイズ】
高さ : 6.98 cm
横幅 : 36.83 cm
奥行 : 42.54 cm
重量 : 1.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7674円
409 入札履歴
終了
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