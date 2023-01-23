『Ampoule クランプライト 照明 おしゃれ デスクライト アイアン 机 デスク テーブル リビング ダイニング 寝室 カフェ レトロ アンティーク ヴィンテージ 照明器【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 09時 35分に出品され03月29日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 RAUTAクランプライトでおしゃれなお部屋に。ラウタ クランプライトは、無機質な素材にアンティーク要素を取り入れ、クールな雰囲気ながらも優しさのあるデザイン。

クランプ部分は幅が広く、机やテーブル、棚などの場所にしっかりと固定することが出来ます。

アームも可動範囲が広く、好きな場所に光を当てることも自由自在。気軽に、手軽に、おうちでのカフェタイムをお楽しみください。

本体：W490※*D179*H670※ mm 《※写真程度に曲げた状態を目安とした場合の全高と幅の値》シェード：φ179 mm 挟み幅 5*50(mm) 素材 スチール 本体重量 1kg 消費電力 60W 動作方法 中間スイッチ

取付方法 クランプ取付 使用電球 E26 消費電力60W以下の白熱またはLED電球 付属品 取扱説明書・スプリング*2・クリア普通球*1 白熱球60W ※メーカー保証1年間



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