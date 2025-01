Headache and Dub Reel Inch 2012.1.13 Live at 日本武道館(初回生産限定盤) [DVD]【年末の贈り物】

商品情報

※※※※※※初回生産限定※※※※※※ デジパック仕様 ブックレット付き オリコン初登場2位を獲得したアルバム曲を多数収録の最新ライブDVD!! オリコン初登場2位を獲得したアルバム「Headache and Dub Reel Inch」の楽曲多数収録の最新ライブDVDの発売が決定!!! アンコールパートには、日本が誇るサムライギタリスト、雅-MIYAVI-がゲストミュージシャンとして参加。 初回限定豪華盤のDISC3にはライブ本番日を追ったドキュメンタリー収録を収録。 特典DISCには、幻のライブとなった代官山UNITでのシークレットライブの模様も一部収録! 【収録内容 DISC1・DISC2】 Enter Loop 13 new ache White Lush Movie Someone ミザリー Born To Be Wild I Like You Spazzy Addiction D.P.I.D.C. Starlet Bass Solo BARTER C.Y HEAD heavenly Glass Valley’s Oar アロン Love Me Do Walkin on