『Speedo(スピード) トレーニング用品 練習 フライトレーニング フィン プール 水泳 SE41952 グレイ GY O【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 23時 10分に出品され03月14日 23時 10分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Speedo(スピード) トレーニング用品 練習 フライトレーニング フィン プール 水泳 SE41952 グレイ GY O



【商品説明】

・【Size】S、M、L

・【原産国】中国



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 21.50 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 1.57 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。