『エルグ (erg) シナプスネックレスZERO 黒×青 Lサイズ 53cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 20時 48分に出品され04月20日 20時 48分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エルグ (erg) シナプスネックレスZERO 黒×青 Lサイズ 53cm



【商品説明】

・サイズ： 長さ53cm カラー：【ループ】ブラック【アタッチメント】ブルー

・スポーツに、生活に、すべての基本はボディーバランス。野球、サッカー、ゴルフ、テニスなどスポーツには欠かせない体幹アップをサポートします。ダーツやボーリング、フィッシングなどにもお勧めです。

・バランス系スポーツネックレスのTOPブランド『エルグ』 【日本製】

・水に強く軽量な三井化学製エラストマーをループ本体に採用、あらゆるスポーツシーンに適応。

・素材：【ループ】エラストマー 【アタッチメント】アルミ合金（アルマイト仕上げ）、ネオジム



【サイズ】

高さ : 1.50 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。