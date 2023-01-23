『エルグ (erg) シナプスネックレスZERO 黒×青 Lサイズ 53cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 20時 48分に出品され04月20日 20時 48分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エルグ (erg) シナプスネックレスZERO 黒×青 Lサイズ 53cm
【商品説明】
・サイズ： 長さ53cm カラー：【ループ】ブラック【アタッチメント】ブルー
・スポーツに、生活に、すべての基本はボディーバランス。野球、サッカー、ゴルフ、テニスなどスポーツには欠かせない体幹アップをサポートします。ダーツやボーリング、フィッシングなどにもお勧めです。
・バランス系スポーツネックレスのTOPブランド『エルグ』 【日本製】
・水に強く軽量な三井化学製エラストマーをループ本体に採用、あらゆるスポーツシーンに適応。
・素材：【ループ】エラストマー 【アタッチメント】アルミ合金（アルマイト仕上げ）、ネオジム
【サイズ】
高さ : 1.50 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格7674円
562 入札履歴
終了
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