『sevenoak 【 SK-EBH2000 】 自動回転 雲台 LEDスクリーン表示 SK-EBH01 PROバージョンアップ版 タイムプラス【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 20時 11分に出品され03月24日 20時 11分に終了予定です。即決価格は7,673円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ SK-EBH2000
・【360度の回転撮影】軽量デジタル一眼レフ、アクションカメラ、スマートフォンに対応！自動回転でパノラマ撮影、コマ送り撮影が出来ます。
・ 【簡単操作】操作ボタンはたったの４つ！回転角度・回転時間・回転方向の設定が可能です。LEDスクリーンには回転角度、時間、電池残量などが表示されます。
・ 【電源】単3電池×4つ、もしくはマイクロUSBケーブルでの接続。
・ 【セット内容】電子ボールヘッドプロ(SK-EBH2000)・マイクロUSBケーブル・スマートフォンホルダー・GoProカメラホルダー・日本語説明書 ※電池は別売りとなります。
・ こちらの商品は￥murachu￥によるGS1事業者コード登録済の商品となります。改良の為仕様変更を行う事がある為、他出品者様の出品はご遠慮下さい。
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落札価格7673円
845 入札履歴
終了
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