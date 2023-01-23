『sevenoak 【 SK-EBH2000 】 自動回転 雲台 LEDスクリーン表示 SK-EBH01 PROバージョンアップ版 タイムプラス【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 20時 11分に出品され03月24日 20時 11分に終了予定です。即決価格は7,673円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・ SK-EBH2000

・【360度の回転撮影】軽量デジタル一眼レフ、アクションカメラ、スマートフォンに対応！自動回転でパノラマ撮影、コマ送り撮影が出来ます。

・ 【簡単操作】操作ボタンはたったの４つ！回転角度・回転時間・回転方向の設定が可能です。LEDスクリーンには回転角度、時間、電池残量などが表示されます。

・ 【電源】単3電池×4つ、もしくはマイクロUSBケーブルでの接続。

・ 【セット内容】電子ボールヘッドプロ(SK-EBH2000)・マイクロUSBケーブル・スマートフォンホルダー・GoProカメラホルダー・日本語説明書 ※電池は別売りとなります。

・ こちらの商品は￥murachu￥によるGS1事業者コード登録済の商品となります。改良の為仕様変更を行う事がある為、他出品者様の出品はご遠慮下さい。