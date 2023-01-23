『THIJS(タイス) ベルギーチョコワッフル5P ×14個セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 06時 05分に出品され03月27日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,673円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 THIJS(タイス) ベルギーチョコワッフル5P ×14個セット プレーンワッフルの表面にチョコ風味のあま~いコーティングをしました。 生産国:ベルギー セット内容:300g(60g×5P)×14個セット 賞味期間:60日 チョコレートをコーティングしたワッフルです。 キーワード【食品 スイーツ 洋菓子 ワッフル】