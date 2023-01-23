『THIJS(タイス) ベルギーチョコワッフル5P ×14個セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 06時 05分に出品され03月27日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,673円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
THIJS(タイス) ベルギーチョコワッフル5P ×14個セット プレーンワッフルの表面にチョコ風味のあま~いコーティングをしました。 生産国:ベルギー セット内容:300g(60g×5P)×14個セット 賞味期間:60日 チョコレートをコーティングしたワッフルです。 キーワード【食品 スイーツ 洋菓子 ワッフル】
THIJS(タイス) ベルギーワッフル5P ×14個セット 送料無料 代引き不可 送料無料 メーカー直送 期日指定・ギフト包装・注文後のキャンセル・返品不可 ご注文
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落札価格7673円
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終了
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