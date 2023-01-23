『カミハタ アーチスライド BS 600 (ベーシックセット)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 18分に出品され03月23日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,673円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カミハタ アーチスライド BS 600 (ベーシックセット)



【商品説明】

・原産国 :中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :60×28×561cm

・本体重量 :2200g



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 41.80 cm

奥行 : 54.60 cm

重量 : 2.27 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。