『2023年業界新登場 ワイヤレス キーボードEwin Bluetooth 折り畳み フルサイズ タッチパッド搭載 3つデバイス同時切替可能【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 19時 21分に出品され03月18日 19時 21分に終了予定です。即決価格は7,673円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2023年業界新登場 ワイヤレス キーボードEwin Bluetooth 折り畳み フルサイズ タッチパッド搭載 3つデバイス同時切替可能
【商品説明】
・?【最大3台までマルチペアリング可能・幅広い互換性】：iOS、Windows、Mac、Androidシステムに対応し、様々なデバイス適用し、同時に３台のデバイス接続でき、ワンタッチで使用してデバイス間ですばやく切り替えることができます。業界での最先端技術を採用し、Bluetooth5.1チップ搭載し、安定した通信、快適に操作できます。マルチファンクションキーを搭載し、4in1システムなので、自在に切り替えて接続できます。
・?【業界No.1日本初折り畳み式ワイヤレスキーボード】：Ewin 2023最新版フルサイズの折り畳み式ワイヤレスキーボードが登場しました！業界での最先端
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 24.50 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7673円
969 入札履歴
終了
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