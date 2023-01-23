『audio-technica オーディオリケーブル ヘッドホン用着脱ケーブル インナーイヤー用 HDC213A/1.2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 13分に出品され03月11日 10時 13分に終了予定です。即決価格は7,673円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
φ3.5mmL型プラグ⇔A2DCコネクタープラグ採用、ケーブルは両出し1.2m(Y型)。
高純度銅線6N-OFC+OFCを採用。
ツイスト構造：撚り線構造によりノイズを低減。
柔らかく取り回しに便利な透過性PVCシースを採用。
推奨機種：ATH-CKR100/ATH-CKR90/ATH-CKS1100/ATH-CKS1100X/ATH-CM2000Ti/ATH-CK2000Ti
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落札価格7673円
284 入札履歴
終了
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