Ravensburger Puzzle 16747 - Harry Potter und der Halbblutprinz - 1 【並行輸入】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

・meerkleurig 16747

・Harry Potter-fans kijk uit! Met de Harry Potter-puzzel van 1000 stukjes van Ravensburger duik je in de magische avonturenwereld van je favoriete magische leerlingen Harry Ron en Hermione. Onze legpuzzel is de perfecte aanvulling op de film en een must voor elke fantasieliefhebber

・Ravensburger puzzels voor volwassenen zijn het beste cadeau voor elke gelegenheid: Kerstmis verjaardagen Pasen of gewoon als vrijetijdsbesteding

・Of het nu een intellectuele uitdaging is of e