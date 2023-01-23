『旗収納ケース(M) ハンディバッグ 黒ナイロン(サイズ：132×13×10ｃｍ TOSPA３ｍ及び４ｍシルバーポール対応）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 02時 53分に出品され04月22日 02時 53分に終了予定です。即決価格は7,673円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他パーティーグッズ

【商品名】

旗収納ケース(M) ハンディバッグ 黒ナイロン(サイズ：132×13×10ｃｍ TOSPA３ｍ及び４ｍシルバーポール対応）



【商品説明】

・基本仕様 サイズ：132×13×10ｃｍ 材 質：黒ナイロン 肩吊りベルト付き

・高級旗専用収納ケース



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。