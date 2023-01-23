『HIDIZS MS2ハイブリッドデュアルドライバーHiFiイヤホン、3.5mmインイヤーモニターヘッドフォン、取り外し可能なケーブル付きのオ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 19時 31分に出品され03月26日 19時 31分に終了予定です。即決価格は7,673円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HIDIZS MS2ハイブリッドデュアルドライバーHiFiイヤホン、3.5mmインイヤーモニターヘッドフォン、取り外し可能なケーブル付きのオ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 12.40 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
HIDIZS MS2ハイブリッドデュアルドライバーHiFiイヤホン、3.5mmインイヤーモニターヘッドフォン、取り外し可能なケーブル付きのオ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 12.40 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7673円
740 入札履歴
終了
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