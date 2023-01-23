『SALVATORE MARRA サルバトーレ・マーラ 腕時計 SM19113-SSBK メンズ クロノグラフ クオーツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 53分に出品され04月01日 00時 53分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 立体に仕上げた文字盤とバーインデックスで仕上げた文字盤にメタルバンドを組み合わせました。

【型番】

SM19113-SSBK

【素材】

ケース/ベルト：ステンレス

【サイズ】

ケース：(約)径41×厚さ12mm

重さ：(約)170ｇ

手首周り：(約)最大21cm

【ムーブメント】

クオーツ

【機能】

クロノグラフ（1/1秒計、60分積算計）

カレンダー(日付)

24時間表示

【防水】

10気圧防水

【付属品】

・専用BOX、説明書、保証書

【シリーズ】

SM19113-BKBK

SM19113-BLBL

SM19113-SSBK

SM19113-SSBL

SM19113-SSWH

【JANコード】

4560338469949

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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