『カシオ【特価品】カシオ ベビーG 海外モデル CASIO Baby-G BGA-190BE-4A【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 10時 10分に出品され03月17日 10時 10分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取寄せ品】カシオ ベビーG 海外モデル CASIO Baby-G BGA-190BE-4A
ケース・ベゼル材質： 樹脂
樹脂バンド
耐衝撃構造（ショックレジスト）
無機ガラス
10気圧防水
針退避機能（針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます）
ワールドタイム：世界48都市（31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、 ホームタイムの都市入替機能
ストップウオッチ（1秒、60分計、スプリット付き）
タイマー（セット単位：1分、最大セット：60分、1秒単位で計測）
時刻アラーム・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
操作音ON/OFF 切替機能
LEDライト（残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）
精度：平均月差±30秒
電池寿命：約2年
サイズ・質量
サイズ（H×W×D） : 48×44.3×15.5mm
質量 : 45g
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¥ 7672
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落札価格7672円
968 入札履歴
終了
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