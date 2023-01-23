『カシオ【特価品】カシオ ベビーG 海外モデル CASIO Baby-G BGA-190BE-4A【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 10時 10分に出品され03月17日 10時 10分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お取寄せ品】カシオ ベビーG 海外モデル CASIO Baby-G BGA-190BE-4A



ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂バンド

耐衝撃構造（ショックレジスト）

無機ガラス

10気圧防水

針退避機能（針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます）

ワールドタイム：世界48都市（31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、 ホームタイムの都市入替機能

ストップウオッチ（1秒、60分計、スプリット付き）

タイマー（セット単位：1分、最大セット：60分、1秒単位で計測）

時刻アラーム・時報

フルオートカレンダー

12/24時間制表示切替

操作音ON/OFF 切替機能

LEDライト（残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）

精度：平均月差±30秒

電池寿命：約2年

サイズ・質量

サイズ（H×W×D） : 48×44.3×15.5mm

質量 : 45g

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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