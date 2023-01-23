『ダイヤリング 指輪 甲丸リング 13号【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 19時 22分に出品され03月27日 19時 22分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 ダイヤリング 指輪 甲丸リング 13号 【ジャンル・特徴】 ダイヤモンドリング 最大幅3mmのほどよいボリューム感が嬉しい甲丸デザインのリング [ IB155-13 ]
ダイヤリング 指輪 甲丸リング 7号
¥ 7672
アメジスト ピアス K18 ピンクゴールド ハートモチーフ シリコン製ダブルロックキャッチ仕様
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落札価格7672円
350 入札履歴
終了
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