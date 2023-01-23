『Collective Understanding， Radicalism， and Literary History， 1645-1742【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 18分に出品され03月27日 22時 18分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 著者名: Melissa Mowry (Professor of English， St Johns University)

出版者: Oxford University Press

出版年: Oct 2021

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シリーズ:

Hardback