『The Victorian Baby in Print: Infancy， Infant Care， and Nineteenth-Century Popular Culture【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 14時 42分に出品され03月09日 14時 42分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 著者名: Tamara S. Wagner (Associate Professor of Victorian Literature， Nanyang Technological University)

出版者: Oxford University Press

出版年: May 2020

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シリーズ:

Hardback