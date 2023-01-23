VOCALOID ボーカロイドシリーズ 風 初音ミク 歌姫プロジェクト 鏡音レンLen コスプレ衣装ウィッグ 変装 仮装 コスチューム 撮影 祭り【コストコ お買い得】

商品情報

新品未使用



衣装全セット内容：上着+半ズボン+靴下



別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：ウィッグでご提供致します。



衣装サイズ：ヌードサイズcm(誤差ご多少ございます)



写真参照





【商品の発送】

ご入金を確認取れた後、商品を製作させていただきます。製作時間が20-30日間ぐらいです（商品と数などによって）。発送後、到着まで4日?7日かかります。（交通機関の事情により遅れる場合がありますので、予めご了承ください。） 送料は、全国一律 送料無料

*沖縄や離島の場合別途追加料金(2000円)かかりますので、予めご了承ください。