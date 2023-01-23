『ウマ娘 プリティーダービー 風 キングヘイロー 勝負服 コスプレ衣装 クリスマス ハロウィン 仮装 お祭り Cosplay パーティー 変装 仮装【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 00時 37分に出品され05月03日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ウィッグ+耳 別売り



サイズ：cm(誤差ご多少ございます)

ヌードサイズ

S:身長153-157バスト78-81ウエスト59-62ヒップ84-87

M:身長158-162バスト82-85ウエスト63-66ヒップ88-91

L:身長163-167バスト86-89ウエスト67-70ヒップ92-95

XL:身長168-172バスト90-93ウエスト71-74ヒップ96-9

2XL:身長173-177バスト94-97ウエスト75-78ヒップ100-103





【納期】：ご入金確認後、15-30営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。



【送料】：送料無料！沖縄の場合、2000円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。