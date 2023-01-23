『原神project（げんしん）Genshin Impact 琉焔に舞う大輪 宵宮（よいみや）コスプレ 衣装 高品質フルセット豪華版 cosplay 演出服 学園祭仮装 舞台装【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 14時 31分に出品され04月11日 14時 31分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ウィッグ 靴 別売り



サイズ：cm(誤差ご多少ございます)

XS:身長155-160バスト75-80ウエスト58-63ヒップ81-86

S:身長160-165バスト80-85ウエスト63-68ヒップ86-91

M:身長165-170バスト85-90ウエスト68-73ヒップ91-96

L:身長170-175バスト90-95ウエスト73-78ヒップ96-101

XL:身長175-180バスト95-100ウエスト78-83ヒップ101-106

2XL:身長180-185バスト100-105ウエスト83-88ヒップ106-111



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【送料】：送料無料！沖縄の場合、2000円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。