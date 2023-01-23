『立花容器 江戸びつ 銅タガ 飯台 日本製 約5合 ナチュラル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 11時 42分に出品され03月04日 11時 42分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
立花容器 江戸びつ 銅タガ 飯台 日本製 約5合 ナチュラル
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ:約φ24×15cm
・本体重量:約890g
・素材・材質:(本体)モミ、(タガ)銅
・食洗機対応:不可
【サイズ】
高さ : 14.80 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 24.40 cm
重量 : 990.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7672円
25 入札履歴
終了
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