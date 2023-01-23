『★ソニー / SONY MDR-XB50BS (R) [レッド] 【イヤホン・ヘッドホン】【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 07時 15分に出品され04月14日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スペック情報
|タイプ
|カナル型
|接続タイプ
|ワイヤレス
|装着方式
|両耳
|構造
|密閉型(クローズド)
|駆動方式
|ダイナミック型
|再生周波数帯域
|4Hz〜24kHz
|ドライバサイズ
|12 mm
|充電端子
|microUSB
|ワイヤレス
|Bluetooth
|Bluetoothバージョン
|Ver.4.1/Class2
|連続再生時間
|最大8.5時間
|充電時間
|約2.5時間
|対応コーデック
|SBCAAC
|NFC
|マイク
|自動電源ON機能
|自動電源OFF機能
|防水・防滴性能
|IPX4
|リモコン
|カラー
|レッド
|重量
|22 g
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4548736037380
商品コード
p000000568017
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落札価格7672円
162 入札履歴
終了
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