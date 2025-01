MARUMI キャリングポーチ for M100 角型フィルター用 最大6枚収納 CARRYING POUCH for M100 (ブラック)【2024年最新】

商品情報

MARUMI CARRYING POUCH for M100は100×100ND、100×150GNDが合わせて最大6枚収納できる角形フィルター専用ケースです。また、ホルダーやアダプターリングも同時収納できます。|肩掛けストラップ、カラビナ、腰ベルト用協力マジックテープが付属しており持ち運びにも便利です。|収納:100×150/100×100角型フィルター合わせて6枚、マグネットホルダーM100、ホルダーリングM100|外寸法:約W170mm×H195mm×D85mm|重量:約515g(肩掛けストラップ含まず)|カラー:ブラック|主な素材:ポリエスエル|付属品:肩掛けストラップ|

(商品名:MARUMI キャリングポーチ for M100 角型フィルター用 最大6枚収納 CARRYING POUCH for M100)