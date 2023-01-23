『黄門晴れ姿【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 07時 53分に出品され04月30日 07時 53分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ :(袴)総丈100cm、股下75cm、(ちゃんちゃんこ)着丈74cm、肩巾65cm、(着物)着丈80cm、肩巾65cm

主な製造国 :台湾(台湾省/中華民国)