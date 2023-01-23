『[ラッピング済み] 紙袋付☆彡ギフト プレゼント用 最適(マリークワント) MARY QUANT 鏡 ミラー 化粧 メイク コスメ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 01分に出品され03月31日 00時 01分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品説明 [ラッピング済み] 紙袋付彡ギフト プレゼント用 最適ツヤ感のあるデイジー型スタンドミラー。 デイジーの花びら一枚一枚を立体的にし、どこから見てもキレイなデイジーになるよう細部までこだわっています。 カラー ブラック サイズ 鏡直径13.3cm 本体約24cm 素材 ミラー