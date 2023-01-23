『ヨガブロック フィットネス ps-2402-blocks-purple ProsourceFit Foam Yoga Blocks Set of 2， High Densi【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 15分に出品され03月16日 12時 15分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヨガブロック フィットネス ps-2402-blocks-purple ProsourceFit Foam Yoga Blocks Set of 2， High Density EVA Yoga Bricks， Sturdy Yoga Prop Large Size 4”x 6” x 9” (Purple)

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商品名（自動翻訳）：ProsourceFitフォームヨガブロック2セット、高密度EVAのヨガのレンガ、頑丈なヨガのプロップ大型4"×6"×9"（紫）、モデル：PS-2402-ブロック-紫

型番：ps-2402-blocks-purple

海外サイズ：Large/9 x 6-Inch

関連：ヨガブロック，フィットネス，サイズ，セット，ヨガ，ラージ，大きい

商品説明（自動翻訳）：ポーズを安全に取得し、手を伸ばし、柔軟性を高めるための支援を提供します。頑丈なサポートを提供し、適切な身体の位置合わせを可能にすることにより、負傷および筋肉の緊張を軽減します。フレキシブルな高密度フォームは非粘着性の表面を