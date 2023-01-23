『雑誌FINEBOYS+plus掲載リュック メンズ 大容量 収納力 撥水加工 軽量 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス PC収納 パソコンリ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 03時 18分に出品され03月15日 03時 18分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
雑誌FINEBOYS+plus掲載リュック メンズ 大容量 収納力 撥水加工 軽量 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス PC収納 パソコンリ
【商品説明】
・メンズ人気雑誌 FINEBOYS plus2022年S/S VOL.37号 に掲載
・【これ１つで決まる！大容量ビジネスリュック】A4サイズと14インチPCが同時に収納できるだけの十分なスペースを実現。収納部分はメインとラップトップに分けた三層構造と細かいポケットで小物もパソコンも入る大容量リュック。毎日の通勤から出張や旅行まで、あなたをサポートします。ビジネスもカジュアルもシーンを選ばず利用できる。これ一つがあれば、もう迷わない。
・ストラップの種類: 2way
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・耐水
・表地: 撥水ナイロン、合皮(PUレザー)
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7672円
95 入札履歴
終了
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