『江戸木箸・特選品縞黒檀七角削り箸 （22cm)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 20時 42分に出品され05月06日 20時 42分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
【江戸木箸・特選品】【縞黒檀】七角削り箸 （22cm)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 4.00 cm
奥行 : 23.50 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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64 入札履歴
終了
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