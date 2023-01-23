『BEN DAVIS ベンデイビス リュック 大容量 かわいい 大人 キッズ ブランド 通勤 バッグ 29L リュックサック バックパック デ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 16時 50分に出品され04月30日 16時 50分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BEN DAVIS ベンデイビス リュック 大容量 かわいい 大人 キッズ ブランド 通勤 バッグ 29L リュックサック バックパック デ
【商品説明】
・FREE : 縦 48 / 横 30 / 厚さ 19cm
・スタンダードタイプの使いやすいリュックは通勤・通学、アウトドアやスポーツ、タウンユースにも活躍間違いなし！！ 男女問わずユニセックスでお使い頂け、ご自身用はもちろん、プレゼントにもオススメです。
・定番のボックスロゴとゴリラネーム、取り外しが可能なロゴテープと良いとこ取りのデザインです。 2ルーム10ポケットの多数収納で、荷物が細かく区分けできます。
・素材：ポリエステル 100% 中国製
・色：BLACK-PURPLE，BLACK-RED，BLACK-BLACK / サイズ展開：FREE
・表地: 合繊
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 24.60 cm
奥行 : 47.80 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7672円
7 入札履歴
終了
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