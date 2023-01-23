『SAEC PC-Triple C導体 USBケーブル 1本 1.2m SUS380-1.2【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 23時 09分に出品され04月09日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SAEC PC-Triple C導体 USBケーブル 1本 1.2m SUS380-1.2



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 24.90 cm

奥行 : 26.20 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。