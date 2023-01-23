『アイ・オー・データ モニターアーム(シングル) GigaCrysta VESA規格 USBポート オーディオ端子 日本メーカー DA-ARM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 23時 04分に出品され04月23日 23時 04分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイ・オー・データ モニターアーム(シングル) GigaCrysta VESA規格 USBポート オーディオ端子 日本メーカー DA-ARM
【商品説明】
・[VESA規格対応]100mmピッチ， 75mmピッチ
・[サイズ/重量]580×115×450mm/3.4kg ※クランプ金具部分は含まず
・[付属品]クランプ金具×1、取り付け用アタッチメント×1、滑り止め樹脂板×1、ネジ一式、六角レンチセット一式、取説
・[特長]卓上を有効活用、耐荷重6kgのモニターアーム(シングル)
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 46.20 cm
重量 : 3.96 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7672円
930 入札履歴
終了
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