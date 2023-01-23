『Ocean&Earth(オーシャンアンドアース) BARRY SHORT BOARD ライム 58【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 23時 10分に出品され04月20日 23時 10分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ocean&Earth(オーシャンアンドアース) BARRY SHORT BOARD ライム 58



【商品説明】

・手軽に使えるプライスポイントハードケース。なんとたったの1KGという軽さであなたのボードを守ります。



【サイズ】

高さ : 36.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 66.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。