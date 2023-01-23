『ラディウス イヤホン レッド ハイレゾ対応 HP-NHR12R【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 39分に出品され03月25日 10時 39分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 型式 : ダイナミック型 ドライバー : φ13.0mm 出力音圧レベル : 102±3dB 再生周波数帯域 : 5Hz〜40000Hz 最大入力 : 5mW インピーダンス : 25Ω±15% プラグ : φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ : ケーブル長さ約120cm(Y型)タイプ 質量約18g(ケーブル含む)