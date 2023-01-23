『パナソニック ステレオヘッドホン 有線ヘッドホン RP-HTX70-K【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 20時 56分に出品され03月04日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック ステレオヘッドホン 有線ヘッドホン RP-HTX70-K



【商品説明】

・アコースティック・ベース・コントロール採用

・コードの長さ約1.2m

・ファッションに馴染むワントーンデザイン

・新イヤーパッドと新形状ピアノ線材で心地よい装着感

・歪みの少ない豊かな低音を実現

・躍動感を感じる高音質サウンド



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 20.50 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。