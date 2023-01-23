『micia luxury(ミシアラグジュアリー) ビジュークラウン へッドドレス アクセサリー レディース こども 結婚式 ウェディング 衣装 ティアラ 43cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 10時 28分に出品され04月14日 10時 28分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブライダル ウェディング 結婚式 撮影 お姫様魅力的ないっぱいのビジューで飾られた、おおきなクラウン。こどもからおとなまで使えます。乗せるタイプです。固定されたい場合はピン等で装着してください。【サイズ】 頭囲: 43cm 直径:14.5cm、高さ:11cm 重さ:約190g