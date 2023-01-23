(取寄) ケッズ ケイトスペード キッズ ガールズ キックスター JR (トドラー) x x kate【コストコ お買い得】

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ブランド：Keds x kate spade new york Kids ケッズ ケイトスペード キッズ

商品名：Keds x kate spade new york Kids Kickstart Jr (Toddler)

キックスター JR (トドラー)

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Animal

詳細:グログランリボンレースが付いた楽しいキラキラカバーのKedsxKate SpadeNewYorkKidsKickstartJrスニーカーを履いて、子供たちがハイギアを覗き込んでください。

簡単に着用できるように隠し面ファスナー付きの調節可能なフロントレース。

予めご了承下さい。