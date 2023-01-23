『プライベートレーベル マザーズリュック 男女兼用 子育てバッグ 抗菌ポケット搭載 軽量 大容量 19L B4収納 11157 ベージュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 02時 26分に出品され03月24日 02時 26分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プライベートレーベル マザーズリュック 男女兼用 子育てバッグ 抗菌ポケット搭載 軽量 大容量 19L B4収納 11157 ベージュ



【商品説明】

・【サイズ】:H46×W33×D14cm

・【容量】:19L

・【機能】:抗菌・防臭のエチケットポケット ・ベビーカー等に取り付け可能 ・片手で簡単にショルダーベルト取り外し可能

・【特徴】:パパママ兼用のシンプルデザイン

・【重量】:570g

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 44.50 cm

奥行 : 51.10 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。